São Paulo x Flamengo: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Tudo o que você precisa saber sobre o confronto da última rodada do Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela última rodada do torneio. O jogo pode dar o título aos cariocas, que lideram o torneio e precisam vencer para levantar a taça do bicampeonato.

O São Paulo ainda tem motivos para brigar nesta noite. O time tricolor precisa da vitória para conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2021 sem precisar torcer por um tropeço do Fluminense. A equipe é a quarta colocada do Brasileiro, com 63 pontos.

