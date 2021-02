“Sebrae na sua Empresa” irá auxiliar micro e pequenos empresários do Acre

Com o intuito de alavancar as empresas do Acre, no momento de dificuldades que o estado vivencia, o Sebrae no Acre lançou, na manhã desta sexta-feira (26), o programa “Sebrae na sua empresa”, um plano gratuito de consultoria para melhorar a gestão das micro e pequenas empresas locais.

“É com muito orgulho que estamos lançando esse programa, queremos repassar boas energias, dar motivação e também um desafio aos empresários, quanto à responsabilidade em atender cada vez mais e melhor. O Sebrae na sua empresa é um atendimento personalizado, que oferece o leque de produtos que o Sebrae possui”, declarou o diretor técnico Lauro Santos.

Os atendimentos serão realizados nas modalidades online e presencial, serão gratuitos e personalizados. As orientações que serão geradas irão propiciar às empresas: fortalecimento da marca, levantamento de necessidades empresariais, acesso a orientações e soluções para gestão de negócios, entre outras estratégias.

“No contato inicial, vamos fazer a identificação das necessidades, que é um cuidado muito grande que o Sebrae tem de oferecer para o empresário aquilo que ele precisa, seja na área de marketing, finanças, planejamento, gestão. São várias possibilidades e ofertas que estarão contribuindo para a superação das dificuldades que esse contexto econômico está trazendo”, explicou a consultora do Sebrae no Acre, Maria das Dores.

Microempreendedores Individuais (MEI’s) e Microempresários interessados em receber a consultoria devem acessar o portal Sebrae.com.br/Acre e preencher o formulário de inscrição. Maiores informações podem ser obtidas no Whatsapp (68) 3216-2150 ou no 0800 570 0800.

