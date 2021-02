Secretaria de Finanças lança edital em RO com salário superior a R$ 3,5 mil

De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de Assessor Técnico de Processos e Assessor Técnico de Projetos

A Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia – SEFIN abriu inscrições para profissionais atuarem como Assessor VIII, com remuneração de até R$ 3.586,90.

Desse modo, as ofertas são destinadas para lotação no Escritório de Gestão Estratégica, para apoio e assessoramento aos Secretários de Estado de Finanças.

De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de Assessor Técnico de Processos e Assessor Técnico de Projetos.

Concurso Sefin RO: Provas

A seleção dos profissionais no certame da Secretaria de Finanças de Rondônia – SEFIN será realizada em 03 etapas:

Triagem de Currículos

Entrevista

Avaliação prática

Ainda de acordo com o edital, a não participação em qualquer uma das etapas implicará na eliminação imediata do candidato.

Concurso Sefin RO 2021: Cargos e Atribuições

Cargo: Assessor Técnico de Processos

Atribuição: Desdobrar a Estratégia em Processos; organizar a Governança da Carteira Estratégica de Processos; gerenciar a Carteira Estratégica de Processos; conduzir o planejamento de Processo Estratégico; captar boas práticas em Gestão de Processos; gerir maturidade de processos e das organizações em BPM; apoiar a melhoria contínua dos Processos; apoiar a medição do Desempenho dos Processos; educar e treinar em Gestão de Processos; orientar na construção de manuais de rotinas de trabalho; orientar o planejamento da força de trabalho; orientar a elaboração e atualização da Cadeia de Valor dos Processos; redesenhar e padronizar os Processos; e orientar a especificação e desenvolvimento de Sistemas de TI e automação de processos.

Cargo: Assessor Técnico de Projetos

Atribuições: Desdobrar a Estratégia em Projetos; organizar a governança da Carteira Estratégica de Projetos; gerenciar a Carteira Estratégica de Projetos; conduzir o planejamento dos Projetos Estratégicos; monitorar a Carteira Estratégica de Projetos; avaliar os resultados da Carteira Estratégica de Projetos; articular Estratégia, Projetos e Abordagem de Mudança; comunicar resultados de Projetos da Carteira Estratégica; captar boas práticas em gestão de projetos; assessorar em Gestão de Projetos; gerir a Maturidade da Carteira Estratégica de Projetos; orientar o planejamento da força de trabalho necessária à execução dos Projetos; gerir o orçamento da Carteira Estratégica de Projetos; realizar a Gestão de Riscos da Carteira Estratégica de Projetos; orientar o Plano de Comunicação da Carteira Estratégica de Projetos e ajudar a estruturar a execução dos projetos.

Os candidatos aprovados ocuparão cargo de nível CDS 8, com salário no valor de R$ 3.586,90.

Além de benefícios no valor de R$ 50,00 reais de auxílio saúde e auxílio transporte de R$ 8,10 por dia trabalhado.

Concurso Sefin Rondônia: Como se inscrever

As inscrições para o edital da Sefin Rondônia estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 1ª de março de 2021, pelo site oficial de seleção da Sefin seleciona.ro.gov.br.

Dessa maneira, será permitido apenas uma inscrição por candidato para os cargos de Assessor Técnico de Processos e de Assessor Técnico de Projetos.

Portanto, a inscrição deve ser realizada em conformidade com as exigências do edital, para você ter acesso ao edital e saber todos os detalhes clique aqui.

A divulgação do resultado final está prevista para ser divulgada no dia 22 de março de 2021

