Secretário de Saúde de Rio Branco diz que fiscalização sobre fura-fila da vacina não cabe à prefeitura

Durante entrevista à CBN Amazônia nesta terça-feira (10), o secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, disse que é humanamente impossível o executivo municipal fiscalizar antecipadamente a lista de pessoas que vão tomar vacina.

O posicionamento foi dado após um questionamento feito pela entrevistadora sobre a recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC) de que as entidades fiscalizem, como forma de prevenir furadas de filas, a lista de pessoas que devem ser vacinadas.

“É o contrário. Nós chamamos o MP para que ele possa fazer o acompanhamento disso, porque não somos responsáveis pelas entidades que apresentam a lista dos que vão ser vacinados”, disse o secretário.

“É humanamente impossível. É o MP quem deve fiscalizar se a lista está correta ou não, quem está furando a fila. Ele é o guardião da lei. Não cabe à Secretaria de Saúde fazer isso”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários