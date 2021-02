Seis são presos durante operação contra tráfico de drogas em Sena Madureira

Foram cumpridos 9 mandados judiciais em desfavor de pessoas com envolvimento direto com o tráfico

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 17, a Polícia Civil em Sena Madureira, município distante 144km da capital, com apoio do Departamento de Policia da Capital e do Interior (DPCI), do Nucleo de Capturas (NECAP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) deu início a “Operação Cérberus” cuja finalidade é efetuar prisões e buscas de pessoas responsáveis pelo tráfico de drogas no município.

Foram cumpridas 09 mandados judiciais em desfavor de pessoas com envolvimento direto no crime de tráfico de drogas na região.

Além de Sena Madureira, também houve o desdobramento da investigação policial nas cidades de Manoel Urbano e na capital.

Ao todo foram efetuadas 6 prisões e 5 buscas domiciliares.

A investigação teve inicio em Outubro de 2020 e foi descoberto um núcleo de organização criminosa que era responsável pelo envio de drogas da cidade de Rio Branco para abastecer locais de venda do entorpecente no município de Sena Madureira.

Foram presos, E. M. L. da S., A. R. dos S., K. A.l. da S., R. G. C. C., e J. A da S.. que foram conduzidos à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados a disposição da justiça.

O nome da operação “Cerberus” vem da mitologia grega e era um cão que estava de olhos fechados mais sempre vigilante cuidando da cidade.

