Sem 19 jogadores, Santos estreia no Paulistão cheio de jovens, a aposta para 2021

Em grave crise financeira e ainda sem nem poder registrar reforços, o Santos vai iniciar a temporada 2021 ampliando a aposta que deverá ser a tônica do ano: os jovens das divisões de base. Com 19 desfalques, restará ao interino Marcelo Fernandes escalá-los diante do Santo André, às 19 horas deste domingo, no Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, em jogo que servirá para observações do técnico recém-contratado Ariel Holan.

Apesar das turbulências fora do campo, o Santos terminou a última temporada com um saldo positivo: foi finalista da Copa Libertadores e disputará o torneio novamente após ser o oitavo colocado no Brasileirão. O desafio agora está em ser novamente competitivo em um cenário de corte de gastos, ampliação da aposta de jovens e sem previsão de chegada de reforços mesmo após a saída do zagueiro Lucas Veríssimo e do volante Diego Pituca, negociados com clubes do exterior.

Os testes para a temporada já começaram na última quinta-feira, quando com só dois titulares – João Paulo e Sandry – e nove jogadores formados na base, o Santos perdeu para o Bahia por 2 a 0, na Fonte Nova. Foi derrotado, mas ao menos dois jovens chamaram a atenção: Vinícius Balieiro, no meio-campo, e Ângelo, de apenas 16 anos, no ataque. São algumas das esperança do Santos de renovar o seu time titular com jovens das divisões de base, como aconteceu em 2020, com João Paulo, Sandry, Lucas Braga e Kaio Jorge conquistando espaço e terminando a temporada como titulares.

“São garotos de personalidade. Isso é muito bom para o clube, que passa por momento muito sério financeiro. Essa molecada tem futuro brilhante. Valem ouro. O Santos está bem servido. O Ariel vai ter um grande grupo na mão para trabalhar. Está sendo tudo programado. Logicamente, ele vai usar”, disse Marcelo Fernandes.

Os testes serão reforçados contra o Santo André porque os goleiros João Paulo e John, o zagueiro Luiz Felipe e o volante Sandry também ganharam descanso após o fim da temporada. E ampliam a lista de desfalques, pois Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo também foram colocados de recesso, Marinho contraiu o novo coronavírus, Laércio, Madson, Kaio Jorge, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel estão lesionados e Marcos Leonardo e Renyer treinam com a seleção brasileira sub-18.

O jogo com o Santo André será, assim, um teste para vários suplentes, com Holan avaliando quais poderá aproveitar na sua passagem pelo Santos. Um cenário que deverá se repetir no confronto da segunda rodada, com a Ferroviária, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

Os titulares, afinal, só deverão estar de volta no confronto seguinte, com o São Paulo, em 6 de março, quando Holan já deverá estar no banco de reservas. É o duelo que vai anteceder a estreia do Santos na Libertadores, dia 9, contra o Deportivo Lara, em casa.

Um dos destaques do Paulista da temporada passada, quando liderou a disputa até a paralisação por conta da pandemia, o Santo André espera repetir o bom desempenho, mas não poderá atuar na estreia no seu estádio, o Bruno José Daniel, que está em processo de troca do gramado, para o sintético. O fato preocupa o técnico Paulo Roberto Santos, que projeta uma dificuldade ainda maior na atual temporada. O campo serviu de hospital de campanha no ano passado na crise da covid-19.

“Existe uma possibilidade da gente não fazer nenhum jogo em casa. Com isso, a dificuldade aumenta. Já é complicado jogar sem torcida, em outro estádio é ainda mais. Mas a expectativa é boa, até pela campanha do ano passado. Apesar disso, temos os pés no chão. Nosso objetivo é a permanência”, disse o treinador.

Para o duelo, o técnico terá reforços importantes, como o atacante Tiago Marques, recém-contratado junto à Ferroviária. Na preparação o treinador demonstrou ter uma dúvida entre Vitinho Schimith e Paulo Roberto. Na temporada passada, o Santo André caiu nas quartas de final diante do Palmeiras ao perder por 2 a 0. Durante a pandemia, a equipe perdeu dez jogadores, o que foi fundamental para a eliminação.

