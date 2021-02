Senadora Mailza visita Bocalom e reforça apoio e parceria pelo desenvolvimento de Rio Branco

A senadora Mailza Gomes esteve na tarde desta sexta-feira (5) no gabinete do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ambos Progresssistas, para conhecer de perto as demandas do município. Também participaram do encontro os secretários municipal da Casa Civil, Artur Neto e Planejamento, Neiva Tessinari.

“Faremos o que for necessário para atender as reivindicações do prefeito. E pelo que conversamos e conheço da nossa capital acreana, temos muitas demandas. Estou comprometida em buscar junto ao Governo Federal recursos para melhorar a vida da população. Com união, força de vontade e trabalho vamos fazer muitas coisas. O que não falta no Bocalom é compromisso e vontade de fazer o melhor para os rio-branquenses”, disse a senadora.

Bocalom agradeceu a senadora pela parceria e apoio. “Agradeço imensamente a senadora, ela é minha madrinha. Sem a determinação dela não seria prefeito hoje. Sei e acredito na sua competência, das boas relações em Brasília, inclusive com o presidente Bolsonaro. Acredito muito que a senhora vai fazer o máximo e que a gente tenha um bocado de recursos e possa mudar os destinos de Rio Branco. Obrigado por tudo que a senhora já fez e ainda vai fazer pela nossa capital acreana. Juntos vamos impulsionar o progresso e contribuir para melhorar, social e economicamente, a vida das pessoas”, destacou.

