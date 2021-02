Senai oferece mais de 200 mil vagas de cursos no país. DF tem 1,7 mil

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com mais de 200 mil vagas abertas para cursos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância (EAD). É uma oportunidade para aqueles que querem se especializar ou melhorar o currículo profissional.

As aulas disponíveis são voltadas para diferentes níveis de aprofundamento da formação, entre ensinos de nível técnico e aperfeiçoamento profissional. Clique aqui para acessar e conhecer as diferentes vagas, de acordo com a unidade federativa em que você mora.

A região com maior oferta de aulas é Santa Catarina com 10.175 vagas disponíveis em todo o estado. São mais de 482 cursos, sendo possível conferir todas as áreas pela página do Mundo Senai-SC.

O Rio Grande do Sul é o grande destaque da semana, com 2 mil vagas disponíveis para aulas de Mecatrônica, Manutenção Automotiva, Automação Industrial, Eletrônica, Manutenção de Máquinas Industriais, Química e tantos outros. São 700 vagas presenciais em 16 cursos e 1.300 semipresenciais para 14 cursos.

Para o pessoal de Brasília, o Senai-DF está com mais de 1.700 mil vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação e de aperfeiçoamento nas escolas de Brasília. São 1.429 vagas oferecidas pelo programa DF Inova Tech — parceria do Senai-DF com o governo local, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF) — e outras 299 vagas pelo Programa Senai de Gratuidade Regimental.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da FIBRA. Na página, é preciso preencher o formulário com os dados pessoais e anexar cópia do RG (frente e verso). Um e-mail será enviado ao candidato para confirmar a inscrição. Os pré-requisitos, assim como o início das aulas, variam de acordo com o curso.

