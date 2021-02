Subida do Rio Negro acima da normalidade aponta para ‘cheia grande’ em Manaus, diz CPRM

“Isso quer dizer que a intensidade da cheia diminuiu um pouco em fevereiro, que é o que a gente precisava para não subir tanto. A curva estava super íngreme, e agora está estabilizando. Mas ainda preocupa, porque está muito próxima de 2012 [cheia recorde no estado]”, disse.

Duas razões são apontadas como as principais para essa alta em janeiro: a ocorrência de chuvas em toda bacia amazônica e a alta da cota diária na calha do Rio Negro (região de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos), de onde a água chega até a capital.

Além disso, o cenário da cheia em Manaus também é afetado pela subida do Rio Solimões, que ainda não chegou à capital. A quantidade de água do Solimões que contribui para a cheia na capital é maior do que a contribuição do Rio Negro.

“A gente já está recebendo as águas do Rio Negro, é como se fosse os 40% chegando, e com intensidade. A gente ainda vai receber os 60% da cheia do Solimões, então isso está preocupando um pouco”, disse Cury.