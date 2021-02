Tatuagem íntima de Anitta pode colocar a vida dela em risco. Entenda

Nas redes sociais, muitos fãs dizem que está difícil acompanhar Anitta, e não é para menos.

Recentemente, a cantora pegou todos de surpresa ao anunciar um reality, depois foi internada com intoxicação alimentar e, por último, foi flagrada fazendo uma tatuagem em um local bastante inusitado: a região anal. Porém, especialistas alertam que a última “brincadeira” da artista é mais séria, e pode colocar a vida dela em risco.

“A tatuagem nada mais é do que múltiplas microperfurações na pele. Ela fez isso com a pele de uma região que é altamente contaminada porque ali passam fezes e, muitas vezes, urina. Por isso, aumentam as chances de ela ter uma infecção geralmente bacteriana, o que pode levar ao processo inflamatório”, explicou a dermatologista Flávia Ravelli, ao portal Notícias da TV.

A médica ressalta que, por ser um local quente e abafado, uma possível infecção pode ser agravada e gerar complicações mais sérias, como a Síndrome de Fournier.

O quadro é um tipo de infecção extremamente grave, que representa grande perigo para a saúde por ter chances de risco à vida, com um alto índice de letalidade. “Geralmente, durante o tratamento, a pessoa fica internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, afirmou a profissional.

Cuidados com higiene

O vídeo que caiu na web e viralizou esta semana retrata o momento em que a cantora tatuou a região. O perigo começou desde o momento do procedimento, que foi realizado na mansão de Anitta, e não em um estúdio de tatuagem regulamentado pelos órgãos sanitários.

“Se a tatuagem não for feita com as técnicas de assepsia adequadas, existe o risco de contrair uma doença infecciosa como sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV”, reforçou a médica ao portal.

Além dos incômodos durante a gravação na pele, a dermatologista ressalta os cuidados que Anitta precisou ter durante o processo de cicatrização da tatuagem.

“Geralmente, pedimos para a pessoa lavar a tatuagem duas vezes ao dia. Toda vez que ela fez xixi ou cocô, ela teve que parar tudo para se limpar, uma espécie de mini banho, não adianta só passar papel”, avisou Flávia Ravelli.

O desenho

Nas imagens não foi possível saber o que exatamente a funkeira escolheu para eternizar na região íntima. Nos bastidores, no entanto, as informações, as quais o Metrópoles teve acesso, são de que Anitta escreveu “I luv u”, jeito informal de escrever, em inglês, “eu amo você”.

E, ao que parece, não parou por aí. A cantora teria aproveitado para tatuar uma flor na vagina.

