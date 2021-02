TBT do amor: Carla Diaz já viveu um affair com André Marques em festa no Rio

Carla Diaz tem chamado a atenção dos telespectadores no Big Brother Brasil 21 e, ao mesmo tempo, na reta final da reprise da novela A Força do Querer (TV Globo).

Em 2017, sua vida pessoal também foi destaque na mídia por um suposto affair que ela teve com o apresentador André Marques .

Os dois estiveram em uma mesma festa no Rio de Janeiro e eram vistos o tempo todo juntos, mas parece que o romance não foi adiante.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o apresentador dos programas “É De Casa” e “The Voice +” foi visto algumas vezes aos beijos com a atriz.

A relação nunca foi anunciada publicamente, mas os burburinhos de bastidores diziam que os dois globais estavam “se conhecendo melhor”.

André sempre foi avesso a tornar público seus relacionamentos e, por isso, nunca quis comentar sobre esse affair que teria tido com Carla.

Antes, a eterna Maria de Chiquititas (1998) namorou com Felipe Lombardi, sobrinho do ator Rodrigo Lombardi, que declarou sua torcida para ela no BBB. E depois, em 2019, ela também namorou com o sertanejo Fernando Zor.

Hoje, solteira convícta, Carla está vivendo um romance com o instrutor de crossfit Arthur Picoli, o qual beijou pela primeira vez durante a festa da Líder Karol Conká.

