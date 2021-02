“Temos que ser responsáveis nesse momento”, diz Zé Marco sobre paralisação de treinos

Um dos clubes do Acre com calendário cheio para 2021, o Atlético-AC iniciou a pré-temporada ainda no mês de janeiro de olho na disputa da Copa Verde da temporada passada. Ainda sem treinador definido, acabou eliminado na primeira fase.

Os treinamentos continuaram e o clube anunciou a contratação do técnico Zé Marco. Mas quando o novo comandante celeste iria começar a engrenar nos trabalhos de campo pensando no Campeonato Acreano e na Copa do Brasil, o Governo do Estado publicou um decreto de emergência que classificou o Acre na faixa vermelha, em virtude da pandemia do novo coronavírus, e as atividades tiveram que ser paralisadas.

Zé Marco está de volta ao Galo Carijó, clube onde iniciou a carreira de treinador em 2014. Mas, mesmo diante da ansiedade de poder voltar a comandar a equipe celeste, destaca que no momento é necessário ter responsabilidade e respeitar as determinações para evitar qualquer risco à saúde de todos. Ele lembra que sentiu na pele o problema quando teve a mãe contaminada no ano passado.

– A gente encara com responsabilidade. Sabe que o momento de fato é crítico, a gente tem que pensar em vidas. Eu sofri com esse vírus maldito, minha mãe teve muito mal, prestes a falecer, então sei bem o que acontece caso a gente não haja com responsabilidade nesse momento. Obviamente que a gente queria estar trabalhando. Uma vez que o estadual está mantido para 7 de março, a preparação ideal está complicado porque não teremos tempo hábil pra isso. Triste por esse lado, mas temos que ser responsáveis nesse momento e seguir à risca tudo que o protocolo exige – afirma.

Com o intuito de minimizar a ausência de treinos em campo para os atletas do elenco do Atlético-AC, o treinador conta que foi elaborado um cronograma de treinamentos para que realizem atividades em casa.

– A gente passa um cronograma para os atletas realizarem os exercícios em casa, com segurança, sem se expor, para que possa minimizar o máximo possível esse pouco tempo que nós teremos quando nos apresentarmos para trabalhar. É isso que temos feito esperançosos que essa doença maldita vá embora o mais rápido possível para que nós possamos voltar a levar uma vida com normalidade – declara.

Campeão acreano com o Galvez na temporada passada, primeiro título conquistado como treinador, Zé Marco diz que o trabalho está sendo realizado no Atlético-AC para que a temporada seja de alegrias e conquistas.

– Sabemos como foi o ano do clube de 2020, um ano ruim, mas é página virada, começar do zero, novo planejamento, nova comissão técnica. Estamos nos planejando, nos fortalecendo para ter uma temporada de conquistas, de títulos. É pra isso que fui contratado e é pra isso que estou trabalhando, juntamente com a comissão e a direção, para formar um elenco super forte e super competitivo para que possa apagar a imagem que ficou em 2020. Feliz e esperançoso de que será um ano de muitas conquistas – diz.

Na temporada, o Atlético-AC tem Campeonato Acreano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde no calendário. A estreia no estadual, que começa dia 7 de março, será contra o Andirá. A tabela detalhada da competição ainda não foi divulgada pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários