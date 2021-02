Tratador morre após elefante o atingir com a tromba em parque da Espanha

Um tratador morreu, na terça-feira (23), depois de um dos elefantes de que cuidava o ter atingido acidentalmente com a tromba, no Parque de la Naturaleza de Cabárceno, um zoo perto de Santander, na Espanha. Joaquín Gutiérrez Arnáiz acabou por bater com a cabeça nas barras de ferro que cercavam o recinto dos animais.

O homem, de 44 anos, ainda saiu do local andando e foi transportado de urgência para o hospital depois de ter sido socorrido por dois colegas, mas acabou por não resistir e morreu cerca de três horas depois do incidente.

O incidente foi classificado como o “primeiro acidente fatal” do gênero nos 30 anos de existência do parque.

O tratador é descrito por um jornal local como tendo uma experiência de quase duas décadas a lidar com paquidermes e neste caso a fêmea estava com a sua cria o que poderá ter sido um fator para a sua reação para com o homem.

O zoo é o lar de quase 120 espécies de animais, incluindo lobos, tigres, leões e onças, que vivem em semi-cativeiro. A polícia abriu uma investigação ao incidente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários