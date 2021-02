Três famílias dividem batelão no Rio Iaco durante alagação em Sena Madureira

Dividindo um espaço pequeno, os moradores aguardam com ansiedade que as águas comecem a baixar

A enchente do rio Iaco, em Sena Madureira, já desabrigou centenas de famílias em vários bairros. Muitos moradores foram deslocados para casas de parentes, outros estão nos abrigos públicos, em igrejas e outras repartições.

Há também aqueles moradores que estão se virando como podem. É o caso do braçal Branco Lopes, residente no Bairro da Vitória, um dos locais mais afetados pela cheia. Ele está passando a enchente junto com seus familiares dentro de um batelão. A bem da verdade, são três famílias abrigadas nesse barco – a de Branco Lopes, da sua mãe e de seu irmão.

Dividindo um espaço pequeno, os moradores aguardam com ansiedade que as águas comecem a baixar. O repórter Edinaldo Gomes verificou de perto a situação na tarde deste domingo.

