Uma dose de vacina basta para recuperados da covid-19, dizem estudos

Testes feitos com as vacinas da Pfizer/BioNtech e Moderna indicam boa resposta imunológica entre os que já foram infectados pelo vírus

Com a quantidade limitada de vacinas contra a covid-19 disponível no mundo, cientistas estão estudando maneiras de otimizar as doses que estão disponíveis. Para ampliar a distribuição, mais duas pesquisas sugerem que pacientes já infectados com covid-19 anteriormente tomem apenas uma dose da vacina.

Os estudos, um feito pelo Fred Hutchinson Cancer Research Center, em Seattle, e o outro, pela Universidade de Nova York, ambos nos Estados Unidos, afirmam que as fórmulas seriam capazes de multiplicar a ação do sistema imunológico contra o coronavírus depois de uma dose. Pessoas que nunca tiveram a infecção só teriam resposta equivalente depois da segunda dose.

