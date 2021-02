URGENTE: Todas as regionais do Acre regridem para bandeira vermelha

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, anunciou nesta segunda-feira (1) que todas as regionais do Estado estão na bandeira vermelha da classificação de risco.

O secretário Alysson Bestene disse que a antecipação da coletiva foi feita por conta quantidade expressiva de casos, mortes e ocupação de leitos.

O decreto sobre o funcionamento de espaços em todo o Estado deve ser publicada nesta terça-feira e começa a valer no mesmo dia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários