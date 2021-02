UTI do Into chega a 100% de ocupação e apenas um leito no PS está disponível

Com 301 pacientes internados com coronavírus nesta quinta-feira (25), a ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into chegou a 100%, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

No Pronto-Socorro de Rio Branco, apenas um está disponível. Dos 30 ofertados, 29 estão com pacientes em estado grave da doença.

No Juruá, a situação não é muito diferente. 24 dos 26 espaços na UTI estão ocupados. Os leitos obstétricos na região também chegaram ao limite máximo.

Em 24 horas, mais 376 novos casos de infecção por coronavírus foram registrados, além de 7 óbitos pela doença.

