Vacinado, italiano apresenta infecção por variante brasileira do coronavírus

Um profissional de saúde italiano foi diagnosticado com a Covid-19 mesmo após vacinação com o imunizante Pfizer/BioNTech. Após sequenciamento, identificou-se que o italiano estava infectado com a variante brasileira do vírus, considerada mais contagiosa.

A análise foi realizada pelos institutos de zooprofilaxia experimental de Abruzzo e Molise e, agora, o caso passa pelas autoridades sanitárias da Itália. O profissional infectado está assintomático em isolamento domiciliar, segundo informações da agência ANSA.

Até o momento, nenhuma vacina contra a Covid-19 apresenta eficácia comprovada contra as novas variantes da Covid-19. Em janeiro, porém, a farmacêutica Pfizer apresento uum estudo que aponta eficácia contra uma mutação-chave, presente nas variantes do Reino Unido e África do Sul.

