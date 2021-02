“Vai baixar e muito”, diz Bocalom sobre valor da passagem de ônibus em Rio Branco

Prefeito afirma que a 'caixa preta' do transporte público já foi aberta e vem dialogando com os empresários para resolver de vez este problema

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (18) que o valor da passagem de ônibus vai baixar, “e vai baixar bem”, afirmou.

Segundo o gestor municipal a ‘caixa preta do transporte público’ já foi aberta. Bocalom Já se reuniu com os empresários e garante que vai resolver de vez a problema do transporte público da Capital, os donos das empresas já teriam, inclusive, sinalizado favorável a esta redução.

“Ainda não vou falar dar os números pois ainda estamos discutindo com os empresários, calculando pra poder ver o valor que vai chegar, mas tenha certeza que vai baixar e vai baixar muito”, disse ao ContilNet.

Bocalom afirma que em sua gestão o transporte público vai deixar de ser um problema e que a população vai ter prazer em andar de ônibus. O prefeito asseverou que as empresas terão que cumprir com os contratos e vai exigir que prestem um bom serviço.

“O transporte público vai melhorar muito, primeiro vamos baixar a passagem, depois vamos correr atrás para que coloquem frota mais nova, ônibus com ar condicionado, que andem no horário acordado para que as coisas aconteçam e as pessoas gostem de andar de ônibus”, detalhou.

O transporte coletivo é um dos maiores desafios da gestão do prefeito. Desde o fim do ano passado Rio Branco enfrenta paralisações de motoristas que alegam estarem com salários atrasados. Em contrapartida, as empresas chegaram a pedir que a então prefeita Socorro Neri paguasse um subsídio de mais de R$ 2 milhões para poder honrar com o pagamento dos funcionários, a iniciativa foi barrada na Câmara Municipal.

