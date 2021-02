Vanda Milani comemora a garantia de recursos para as obras do Igarapé São Francisco

A notícia foi dada durante a reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

Foi uma notícia de excelência para toda Rio Branco-Assim a deputada Vanda Milani(Solidariedade) se referiu ao anúncio, feito esta terça-feira,9, pelo ministro do Meio Ambiente ,Ricardo Salles, que confirmou mais R$ 50 milhões para as obras de recuperação e revitalização do Igarapé São Francisco. A notícia foi dada durante a reunião com o ministro Salles,presentes o senador Márcio Bittar(MDB), o prefeito Tião Bocalom(PP) e parte da bancada de deputados federais do Acre.

“As obras de recuperação e revitalização do igarapé São Francisco é uma das primeiras bandeiras de meu mandato”, lembrou a deputada.O projeto já conta com R$ 50 milhões garantidos no Fundo Estadual de Revitalização do São Francisco. O Fundo foi votado e aprovado pela Assembléia Legislativa .Os R$ 50 milhões agora assegurados serão advindos de acordo de conversão de dívida de empresas com problemas ambientais.

Complemento.

Vanda Milani destacou ainda que o projeto total de recuperação e revitalização do Igarapé São Francisco está orçado num total de R$ 200 mihões. “O restante dos R$ 100 milhões deverá chegar via Orçamento da União,” frisou a parlamentar. A deputada finalizou acrescentando que a recuperação e revitalização do Igarapé São Francisco representam uma obra há muito ansiada por toda a população de Rio Branco que,finalmente,terá suas expectativas atendidas. Com 25 quilômetros de extensão dentro de Rio Branco, o Igarapé São Francisco percorre 18 bairros. Suas obras de despoluição e revitalização vão beneficiar milhares de habitantes da capital. “É a concretização de um sonho acalentado há décadas e trará mais dignidade e conforto à comunidade que habita o entorno do Igarapé São Francisco”, concluiu a deputada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários