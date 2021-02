Vanda Milani visita áreas alagadas em Sena Madureira que já tem mais de 4 mil desabrigados

o todo, devido a cheia do rio Iaco, mais de 4 mil PESSOAS estão fora de suas casas

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) visitou durante todo o dia de ontem os abrigos montados pela prefeitura municipal de Sena Madureira para mais de 2,5 mil pessoas. Ao todo, devido a cheia do rio Iaco, mais de 4 mil estão fora de suas casas. A área mais atingida é o Segundo Distrito da cidade.

“A situação é de um verdadeiro campo de batalha. Ainda bem que a população de Sena Madureira é muito acolhedora, temos muitos voluntários ajudando no resgate de famílias e seus pertences e na doação de alimentos” disse a parlamentar.

Após se reunir com o prefeito Mazinho Serafim na Casa do Seringueiro, Vanda Milani fez questão de conhecer os abrigos montados pelo município. Ela solicitou do Solidariedade Nacional, a doação de alimentos.

“Nosso presidente Paulinho da Força já garantiu envio de recursos para ajudar as famílias que estão desabrigadas em Sena Madureira. Estamos fazendo uma campanha com amigos em Rio Branco para ampliar a doação de alimentos para outras regiões atingidas pelas cheias” garantiu a deputada.

A parlamentar se emocionou ao visitar três cozinhas industriais montadas pela prefeitura para produzir cerca de 5 mil refeições diárias. Ela estava ao lado do prefeito Mazinho Serafim e a deputada Meire Serafim.

“São professores, donas de casa, pessoas simples que se dedicam em gestos humanitários cuidando com muito carinho das refeições que chegam a quem mais precisa. É uma situação que emociona pelo tamanho do carinho” comentou.

A deputada garantiu levar a situação de Sena Madureira ao conhecimento do governo do Acre e do governo federal. Na próxima segunda-feira (22) ela deve acompanhar o prefeito Mazinho Serafim em Brasília, em visita aos ministérios na busca de recursos. A prefeitura já decretou situação de calamidade pública.

“O esforço do governador Gladson Cameli é muito grande, convivemos hoje com pelo menos três grandes crises: a covid-19, a dengue, a situação humanitária na fronteira. O cobertor é pequeno para o tamanho do frio. Vamos ao governo federal tentar sensibilizar e pedir mais ajuda”, concluiu.

Mazinho Serafim fez questão de agradecer o apoio da deputada federal. Em cada abrigo visitado ele destacou o trabalho da parlamentar. “A deputada Vanda é uma amiga de Sena Madureira, tem ajudado o município com emendas e estado presente nas horas em que a população mais precisa” disse o prefeito.

