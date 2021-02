Veja como deve ser reabertura de serviços não essenciais e detalhes do possível lockdown

De acordo com fontes palacianas, um novo decreto sobre a flexibilização das atividades comerciais não essenciais no Acre, neste momento em que todas as regionais estão na bandeira vermelha, deve sair nos próximos dias.

Com exclusividade ao ContilNet, a informação extraoficial aponta que a liberação será gradativa, com datas específicas para cada segmento.

A partir do dia 1 de março, os restaurantes devem funcionar com 20% de público, sendo que bebidas alcóolicas devem ser vendidas das 20h até às 22h.

No mesmo período, escolas poderão receber 30% dos alunos e igrejas funcionarão com 20% da capacidade total.

Depois do dia 9 de março, bares e distribuidoras só poderão ficar de portas abertas até 20h, com 20% de público.

Nos fins de semana e feriado, a população não poderá frequentar praças públicas; restaurantes e supermercados só vão oferecer produtos por delivery; e postos de combustíveis só vão abastecer veículos públicos.

A abertura de farmácias aos fins de semana ainda estaria sendo discutida.

