Imagens mostram Sena Madureira durante enchente de 1997

As fotos são do senamadureirense Gilberto Monteiro

Sena Madureira vive a segunda maior cheia histórica do município, em 2021.

A de proporções mais intensas foi registrada em 1997.

Veja como ficou o município do final da década de 90. As fotos são do senamadureirense Gilberto Monteiro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários