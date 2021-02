Vereador parabeniza Sesacre após anúncio de novas unidades para tratamento de covid-19

A reivindicação veio através do vereador Adailton Cruz, que também é presidente do Sindicato dos Servidores em Saúde do Acre

O Governo do Estado do Acre através do Secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene, acaba de confirmar ampliação de unidades referência/regulação os casos de COVID-19 em Rio Branco/AC. Segundo o secretário, a partir deste sábado (20/02), a UPA do 2º Distrito também atuará como referência/regulação de pacientes COVID-19, com o intuito de “desafogar” o INTO, que até o momento, era a principal unidade de referência.

Além da Upa do 2º Distrito, o hospital do Idoso será contemplado com quarenta novos leitos de enfermaria para tratamento de COVID e também a instalação de uma nova usina de oxigênio

A reivindicação veio através do vereador Adailton Cruz, que também é presidente do Sindicato dos Servidores em Saúde do Acre – SINTESAC. O vereador que atua como Enfermeiro na linha de frente do Pronto Socorro, vem fazendo este apelo às autoridades após vivenciar o aumento no número de casos de COVID, além de outras doenças que assolam nosso estado nesse momento.

“Este é um ato que devemos parabenizar o Governo do Estado e ao mesmo tempo cobrar as autoridades municipais que referenciem os atendimentos de COVID e de Dengue, com urgência, nos finais de semanas e feriados nas URAPS.”

