Vereador pede que prefeitura defina URAPs para os casos de Dengue em Rio Branco

Vereador Adailton (PSB) propôs a extensão no horário de atendimento das Policlínicas Barral y Barral e URAP Cláudia Vitorino até as 22h para casos de Dengue, tendo em vista o colapso do sistema público de saúde e o número crescente de casos de Dengue no estado, que já chegam a 500 por semana, superando o último surto epidêmico (2019), que chegou a 320 casos.

No Ofício encaminhado ao Secretário Francisco Silva Lima, no último dia 09 de fevereiro, o vereador, expõe a sua preocupação com o momento crítico que passamos, com as unidades do estado saturadas de pacientes e propõe a definição de unidades referência no atendimento aos casos suspeitos de Dengue, sendo uma no primeiro e outra no segundo distrito da cidade. No documento, o vereador indica as unidades Barral y Barral e a URAP Cláudia Vitorino. Foram também solicitadas, a manutenção de ao menos 10 leitos de observação e manejos clínico em ambas as unidades e a extensão no horário de atendimento até as 22h, feriados e finais de semana, bem como, formação de equipes multiprofissionais, específicas para tal assistência.

Adailton alega que direcionando esses casos às unidades referência, diminuirá o fluxo dos hospitais que estão tratando os casos de COVID-19, desta forma, otimizando o tratamento para ambas as enfermidades.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários