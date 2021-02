Vereadora Michelle pede testagem em massa em abrigo da Capital para evitar ‘catástrofe’

Na sessão desta quinta-feira (18), a vereadora e médica Michelle Melo, fez um apelo ao prefeito Tião Bocalom após visita ao abrigo no Parque de Exposições Wildy Viana. A parlamentar pede que seja realizada testagem em massa nas pessoas para evitar uma ‘catástrofe’.

“Prefeito, faça testagem em massa dos trabalhadores do parque de exposições e dos abrigados ali, só assim poderemos evitar uma catástrofe! Temos um universo de 240 pessoas naquele espaço, uma infecção por covid-19 nessa proporção dentro de um sistema de saúde colapsado, é uma catástrofe enorme!”, disse Melo.

Ela também disse que que a abertura da Policlínica Barral y Barral para atender casos de Dengue foi como “enxugar gelo”: “Abrir um espaço como aquele para referência dos casos de dengue com apenas um médico e sem sala de reidratação intravenosa é uma falta de respeito com a população. Não tem escala fixa de médicos e nem previsão de uma extensão de horário, para funcionar até as 22h e não até as 17h como funciona hoje”, citou a vereadora que fez uma fiscalização na unidade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários