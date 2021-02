Vídeo: cratera se abre e com cheia do Rio Acre e pode apartar Estrada da Sobral

"A estrada está desmoronando e com a represa das águas do Rio Acre, já desmoronou bastante", diz morador

Um vídeo gravado e divulgado por Francisco Panthyo mostra uma situação preocupante. A estrada da Sobral, que dá acesso a pelo menos 18 bairros que compõem a Baixada, corre o risco de se romper e prejudicar uma média de 80 mil moradores.

Uma cratera que se abriu em janeiro na descida da Ladeira do Bola Preta está em risco iminente de um desastre devido a cheia do Rio Acre.

“A estrada está desmoronando e com a represa das águas do Rio Acre, já desmoronou bastante e além da via, residências no entorno correm riscos”, explicou Panthyo.

Ele pede que o poder público compareça e solucione o problema que já ameaça casas.

