Vídeo: homem sobe em torre de energia e deixa vários bairros de Rio Branco sem luz

Um homem ainda não identificado subiu em uma torre se energia localizada próxima à Corrente, na BR-317, e acabou provocando um apagão em diversos bairros de Rio Branco.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e segundo uma testemunha quando o homem soube que a energia do Into estava desligada, ele decidiu descer.

O homem recebeu atendimento médico e passa bem.

