O que você faria se percebesse que perdeu um objeto valioso e, ao procurar pela casa, descobrisse que ele foi levado por uma “quadrilha” de formigas criminosas? Apesar de inusitada, esta foi exatamente a situação vivida por uma mulher na região de Ernakulam, uma extensa área residencial na cidade de Kochi, na Índia .

Após perceber que uma das pulseiras de ouro de sua coleção estava desaparecida, ela procurou o objeto em todos os cômodos da casa. Porém, foi surpreendida em sair para o jardim e encontrar a joia sendo carregada por um grande grupo de formigas.

Neste momento, ela resolveu registrar a inusitada tentativa de roubo e as imagenas acabaram viralizando nas redes sociais. As imagens terminam sem que saiba qual foi o desfecho da história, mas o mais provável é que a dona tenha conseguido recuperar o objeto.

O comportamento, que a princípio parece incomum, é bastante corriqueiro para este tipo de animal. Estudos já mostraram como as formigas são capazes de se organizarem, com alguns integrantes do grupo agindo como “carregadores de piano” e outros como guias, para transportarem objetos e alimentos que chegam a ser 50 vezes maiores e mais pesados do que seus corpos.