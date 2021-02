Web teoriza que Fiuk “morreu” no BBB21 e espírito está “preso” na casa

Com o rótulo de planta disputadíssimo com Pocah e Thaís Braz, a web viu em Fiuk uma perspectiva mais fúnebre

As redes sociais foram tomadas nos últimos dias por uma teoria da conspiração – um tanto quanto sinistra e criativa – sobre a participação de Fiuk no BBB21. De acordo com os internautas, o filho de Fábio Jr. “morreu” e o espírito dele está “preso” dentro da casa mais vigiada do país. O brother, que ficou conhecido nos primeiros dias pelo chororô, frases de efeito e o jeito chiliquento na cozinha, quase não tem aparecido na edição e para quem acompanha o pay-per-view.

Com o rótulo de planta disputadíssimo com Pocah e Thaís Braz, a web viu em Fiuk uma perspectiva mais fúnebre. E para “provar” a hipótese, o perfil Marcia Effect fez um fio no Twitter mostrando a diferença no comportamento do brother durante as mais de duas semanas no reality show.

