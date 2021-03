14 Funções ‘ocultas’ do WhatsApp que você não conhecia

1 – Fazer chamadas de vídeo pelo desktop

Através do WhatsApp você pode fazer chamadas de áudio e vídeo para a versão do mensageiro para desktop. Disponível para Windows e macOS pelo WhatsApp Desktop, a função ainda não foi liberada para navegadores. O recurso funciona de maneira similar às chamadas realizadas pelo aplicativo para celulares.

2 – Não notificar que o áudio foi escutado

Outra função é não exibir que você ouviu o áudio. Agora, o microfone continua cinza mesmo após dar play no áudio. A dúvida é de que, na verdade, a funcionalidade se trate de um bug, já que não está liberada para Android.

3 – Enviar mensagem para todos os contatos

Quem nunca copiou e colou, ou então encaminhou a mensagem no WhatsApp? Agora você pode enviar mensagem para todos os contatos de uma vez. Assim, você pode economizar tempo para selecionar e encaminhar a mensagem, já que poderá criar uma “sala” de até 250 usuários.

4 – Enviar vídeos sem áudio

Outra dica é enviar vídeos sem som pela plataforma. O recurso silencia a gravação antes de enviá-la para um contato. A função é útil principalmente em casos em que o áudio do vídeo apresentou problemas ou quando o filme foi gravado em um local muito barulhento.

5 – Silenciar para sempre

Já pensou em silenciar os grupos para sempre? Essa é uma das funções aguardadas pelos usuários que querem ficar livres de grupos que enviam muitas mensagens. O recurso pode ser habilitado em grupos no Android e iPhone (iOS), e desativa as notificações de chats em grupo por tempo indeterminado.

6 – Personalizar papel de parede

Para quem gosta de tornar seu WhatsApp mais pessoal, que tal modificar o tradicional papel de parede dos chats no mensageiro? O recurso ainda permite escolher um wallpaper diferente para cada contato, o que pode ser útil na hora de identificar os contatos com nomes parecidos. A função está disponível tanto no Android quanto no iPhone.

7 – Deletar mensagens automaticamente

As mensagens provisórias também são formas do WhatsApp de 2020, quando a função foi lançada. É útil na hora de liberar o espaço de armazenamento ocupado pelo app no celular. A função deve ser habilitada em cada conversa individualmente e exclui todas as mensagens de forma automática após sete dias.

É uma forma também de excluir o conteúdo de mídia recebido na conversa, incluindo fotos, áudios e vídeos. No entanto, se o arquivo tiver sido baixado no celular, o WhatsApp não é capaz de excluir as mídias da galeria do smartphone.

8 – Enviar mensagem sem salvar contato

Você também consegue iniciar um chat no mensageiro sem precisar salvar o número do contato no celular.

9 – Pesquisar figurinhas

Novidades nas figurinhas também, na hora de buscar a gravura ideal para responder um contato, você pode pesquisar pelos stickers utilizando palavras-chave. O recurso funciona de maneira similar à pesquisa por GIFs e emojis na plataforma, e também cria categorias para facilitar a busca dos adesivos.

10 – Destacar informações

Se você quiser destacar informações importantes nas mensagens e colocar trechos da conversa em evidência, o WhatsApp permite editar o texto em negrito, itálico e sublinhado.

11 – Ajustar tamanho do vídeo

Mais uma função poderosa é a de expandir uma pessoa em chamadas de vídeo em grupo com até oito contatos. Como a tela fica repartida em pequenos quadrados com todos os participantes, uma dica útil é fixar uma única janela na tela para expandir a imagem de um contato durante a ação. Para isso, basta tocar sobre a janela desejada e pressioná-la por poucos segundos para que o vídeo ocupe a maior parte da tela do celular. Para voltar à configuração original, basta pressionar a tela novamente por alguns segundos.

12 – Organizar armazenamento interno

Para o celular não ficar lotado, o WhatsApp também liberou ano passado um recurso que permite colocar em ordem o espaço de armazenamento interno ocupado pelas mídias compartilhadas pela plataforma. A dica no WhatsApp é útil para liberar memória do celular, sendo possível utilizá-la para excluir arquivos encaminhados com frequência e maiores que 5 MB.

13 – Selecionar quem pode te adicionar em grupos

Agora, você também pode escolher quem pode adicionar você a grupos. A configuração de privacidade impede que determinados contatos o adicionem em grupos na plataforma. Para ativar o recurso, acesse as configurações do WhatsApp e toque em “Conta”. Depois, acesse a aba “Privacidade” e toque sobre a opção “Grupos”. Selecione a opção “Meus contatos, exceto…” e, em seguida, assinale os contatos que você deseja proibir de adicioná-lo em chats coletivos.

14 – Economizar dados móveis

Ficar sem dados móveis nunca mais, essa novidade é importantíssima! O modo de economia de dados é uma dica do WhatsApp para usuários de iPhone (iOS), que podem configurar a partir dos ajustes do celular. O recurso interrompe o download de arquivos de mídia quando o usuário estiver usando os dados móveis e assim é possível economizar o 4G da Internet. Para ativar a função, vá até os “Ajustes” e toque sobre “Celular”. Na sequência, toque em “Opções de Dados Celulares” e ative a chave ao lado de “Modo de Economia de Dados”.

