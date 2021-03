170 pessoas são presas no Acre por violência contra a mulher durante megaoperação nacional

Esta é a a maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil

Na manhã desta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) deflagrou a Operação Resguardo, a maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil.

No Acre, foram mais de 170 pessoas presas, 24 armas de fogo apreendidas, além de 628 denúncias apuradas.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi-MJSP), e será realizada nos 26 estados do país e no Distrito Federal. Os mandados também estão também estão cumpridos no Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe e Bahia. Desde o início de 2021, a força-tarefa já prendeu quase 8.300 homens e emitiu 51 mil medidas protetivas em todo o país.

A ação integrada teve início no dia 1º de janeiro de 2021 em todo o Brasil.

Reportagem em atualização

Com informações do Jornal Extra Foto: Divulgação Polícia Civil TO

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários