27 mil pessoas perderam o emprego no Acre apenas nos últimos três meses de 2020

Nível de ocupação no último trimestre do ano passado foi de 43,9%, segundo Pnad Contínua

Em outubro, novembro e dezembro de 2020, 27 mil acreanos perderam o emprego, segundo Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio (Pnad), divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse último trimestre, houve uma redução de 10% no contingente de ocupados em relação aos três meses anteriores (julho, agosto e setembro).

O nível de ocupação nesses últimos meses do ano passado ficou em 43,9% da população em idade para trabalhar, o que totaliza 303 mil pessoas. A queda frente ao trimestre anterior foi de 3,6 pontos percentuais.

O total de pessoas ocupadas no Acre está abaixo de 50% desde o primeiro trimestre de 2018. Os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada representam 65,3% do universo de empregados desse setor, com número estimado em 101 mil. Essa quantidade subiu 15,3% frente ao trimestre anterior, porém caiu 3% em relação ao mesmo período de 2019.

“Já a taxa de informalidade no 4º trimestre de 2020 ficou em 46,5% da população ocupada, o que equivale a 141 mil pessoas sem carteira assinada (empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos), sem CNPJ (empregadores ou empregados por conta própria) ou trabalhadores sem remuneração. No trimestre anterior, esse percentual foi 46,0%”, informou o IBGE.

O rendimento dos trabalhadores acreanos também caiu 4,8% no quatro trimestre de 2020 em relação aos três meses anteriores, fechando o período com média real de R$ 1.994.

A pandemia de coronavírus está entre os motivos para a retração econômica no estado.

