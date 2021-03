5⁰ Fórum de Dança do Acre está com inscrições abertas até 29 de abril

Evento é gratuito e aberto a todas as regiões do estado, com participação por meio de plataformas virtuais

A Associação de Dança do Estado do Acre (Asdac) e o Movimento de Dança do Acre (Moda) promovem a quinta edição do Fórum de Dança do Acre, que inicia em 24 de abril e se estende até o dia 29 – data em que se comemora o Dia Internacional da Dança. A programação também prevê o 2⁰ Seminário de Dança do Acre, com conversas entre grupos e companhias de todas as regiões do estado, e a 1ª Mostra de Dança Terra dos Nauas, que será transmitida em tempo real da cidade de Cruzeiro do Sul.

Para participar, o público deve se inscrever pelo site www.even3.com.br/ forumdedanca2021 . O evento deste ano foi adaptado para a internet para evitar aglomeração, seguindo às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) no enfrentamento ao novo coronavírus, com interação pelas plataformas virtuais Zoom e Google Meet. No entanto, o que não muda é a diversidade de afazeres, como apresentações artísticas, espetáculos, workshops, oficinas de formação, mesas-redondas e debates.

“Estamos articulados para receber 40 grupos de dança que atuam em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Plácido de Castro, Xapuri, Brasileia, Senador Guiomard, Capixaba, Vila Campinas, Bujari e Sena Madureira. No total, são pelo menos 470 participantes amadores e profissionais, incluindo dançarinos, coreógrafos e diretores. No mais, é importante ressaltar que toda a comunidade é bem-vinda no fórum”, explica o produtor Christian Morais.

Em paralelo, o evento ainda abre espaço para exposição de trabalhos em formatos inovadores e para a submissão de pesquisas na área. O 5⁰ Fórum de Dança do Acre é financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da prefeitura de Rio Branco, da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e do governo federal.

