À espera de reunião com autoridades, presidente destaca: “Eu quero jogar”

Ainda sem a certeza de quando o Campeonato Acreano 2021 deve iniciar, o presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, diz que o clube está esperando uma reunião com as autoridades do estado para tomar uma decisão sobre o futuro na temporada.

Segundo o dirigente, um parlamentar estadual está tentando intermediar um encontro com o governador do Acre, Gladson Cameli, para tentar encontrar uma solução.

– A gente está aguardando o deputado Calegário tentar uma reunião com o governador e a partir daí vamos tomar uma decisão. A gente parou (os treinos individuais). Ficar treinando feito bandido, escondido, não dá – afirma em entrevista concedida ao ge, por telefone, nesta segunda-feira (22).

De acordo com Valdemar Neto, caso a realização do Campeonato Acreano seja transferida para meses posteriores, o clube deverá conversar com os jogadores para entrar num acordo e suspender os contratos firmados.

Ele ressalta que se o estadual não for disputado, mais de 30 pessoas devem ficar sem emprego no Estrelão. O Campeonato Acreano é a única competição do Rio Branco-AC no calendário 2021.

– Vamos suspender os contratos, conversar com os atletas porque a situação independe da gente. Então, eu quero jogar, estou com elenco, pronto pra começar. Só que não tenho condições de fazer porque as autoridades não deixam. Se der problema e realmente não voltar, 34 pessoas vão perder o emprego. Jogadores, comissão técnica, roupeiro, massagista, cozinheira, auxiliar de cozinha e gerente futebol – diz.

Recentemente, o presidente do Alvirrubro chegou a cogitar que o clube não disputaria o estadual desta temporada. Questionado se a possibilidade de desistência ainda existe, ele descarta.

– Eu quero jogar, estou com o time aqui. Só dentro do alojamento estou com 22 atletas fazendo quatro refeições por dia. Preciso jogar porque jogando ou não vou ter que pagar – finaliza.

A expectativa dos dirigentes do futebol acreano é de que a reunião com o governador ou representantes do governo do estado seja realizada até esta terça-feira.

O Rio Branco-AC terá o São Francisco como adversário na estreia do estadual.

(Foto: Kelton Pinho)

