A pedido de Alan Rick, Ministério de Defesa disponibiliza aeronave para transportar donativos ao Acre

Atendendo a um pedido do deputado federal Alan Rick (DEM) o Ministério da Defesa estará disponibilizando ao Estado apoio logístico para o transporte de 70 toneladas de donativos da Cruz Vermelha, destinados ao Acre em razão da cheia dos rios acreanos que afetou dez cidades e mais de 130 mil pessoas.

Os donativos, que se encontram no Estado do Rio de Janeiro, foram doados por meio da Campanha SOS ACRE, de origem do Ministério Público do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre e apoiadores como empresários, artistas, entidades representativas do MP, da magistratura, sociedade civil, além de associações nacionais e instituições federais.

“Devido a urgência em trazer as doações ao Estado, o TJAC entrou em contato conosco solicitando apoio nas tratativas para a liberação de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O voo sairá do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 10, com destino a Rio Branco trazendo parte das doações. Posteriormente, a FAB estará transportando o restante dos donativos”, disse o deputado. E acrescentou: “Fico feliz em ajudar a instituição nessa demanda, bem como as famílias que foram atingidas pelas cheias dos nossos rios e que serão beneficiadas com as doações.

Além das doações aos atingidos pelas enchentes, a campanha também tem levado ajuda humanitária a haitianos e venezuelanos que sofrem com a crise migratória na fronteira com o Peru, e que estão acomodados na cidade de Assis Brasil.

Tribunal de Justiça agradece

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro agradeceu o empenho do deputado Alan Rick em buscar a liberação da aeronave da FAB junto ao Governo Federal.

“Nós continuamos em trabalho intenso para ajudar as pessoas afetadas pela enchente, e também aos imigrantes que estão impedidos de sair do Brasil devido o fechamento da fronteira, ocasionado pela pandemia. O TJAC agradece o empenho de todos os parlamentares que foram procurados para nos apoiar no pedido feito ao Governo Federal, quanto a solicitação da aeronave para transporte das doações feitas pela Cruz Vermelha. Sabemos que a articulação das senhoras e senhores parlamentares é fundamental para acelerar essa logística e permitir que as doações cheguem a quem precisa”, finalizou.

