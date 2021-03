A pedido do vereador Adailton Cruz, Câmara discute situação do comércio na Capital

Nesta Sexta-feira, no período da manhã, a pedido do Vereador Adailton Cruz, a Câmara Municipal de Rio Branco/AC, realizou uma audiência pública, para debater a situação do Comércio em Rio Branco/AC, em meio a Crise Sanitária, a audiência contou a presença de membros do Ministério Público, Conselhos de Classes, Vereadores, OAB, representantes do comércio e dos conselhos Estadual e Municipal de Saúde, com muito debate e encaminhamentos.

O Veredaor Adailton Cruz, presidiu a Audiência e justificou seu pedido, na preocupação com a situação do comércio, o índice de desemprego e a na redução na renda média dos acrianos, fatores que somados a pandemia, estão sacrificando e penalizando todos os riobranquenses.

O Vereador afirmou que o evento foi gratificante e como resultado do debate, irá apresentar um projeto de lei que vai regulamentar o funcionamento do comércio em Rio Branco/AC, baseado em normas e critérios, para evitar o fechamento total do comércio, ainda que não sejam essenciais

O Veredor ainda irá indicar a presidência da Câmara que solicite um assento no Comitê Estadual de Acompanhamento do Covid 19 e crie a Comissão Especial de Acompanhamento do Covid 19 em Rio Branco/AC.

