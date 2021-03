AC registra 12 mortes e mais de 500 novos casos de covid-19 em 24h; 1.656 esperam resultados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou 513 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira (18). O número de infectados saltou de 63.721 para 64.234 nas últimas 24 horas.

1.656 exames de RT-PCR seguem aguardando análise. Pelo menos 52.470 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 368 pessoas seguem internadas.

Mais 12 notificações de óbitos foram registradas nesta quinta-feira, 18, sendo 7 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.156 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Rio Branco, F. M. S., de 81 anos, deu entrada no dia 9 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 16 do referido mês.

Morador de Rio Branco, J. E. S., de 75 anos, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 3 de março, e veio a óbito no dia 16 de março.

J. B. P., de 65 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 10 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 17 de março.

Morador de Rio Branco, A. J. S., de 76 anos, deu entrada no dia 7 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu nesta quarta-feira, dia 17.

E. C. S. C., de 38 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 4 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 17 do referido mês.

Morador de Rio Branco, L. J. P., de 73 anos, deu entrada no dia 8 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu nesta quinta-feira, dia 18.

O sétimo óbito entre os homens é de D. G. A., de 49 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 10 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a falecer no dia 17 de março.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Feijó, M. S., de 68 anos, deu entrada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no dia 13 de março, vindo a falecer no dia 17 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, R. F. A., de 75 anos, deu entrada no dia 2 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta quarta-feira, 17.

A. C. S., de 52 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 15 de março, e veio a óbito no dia 17 de março.

Moradora de Rio Branco, E. P., de 70 anos, deu entrada no dia 11 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu nesta quarta-feira, dia 17.

O quinto óbito entre as mulheres é de G. L. N., de 25 anos. Moradora de Brasileia, deu entrada no dia 17 de março, no Hospital Raimundo Chaar, vindo a falecer no mesmo dia, 17.

