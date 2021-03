AC tem 7 mortes por covid-19 e 320 casos em 24h; Mais de mil exames aguardam resultados

Na Capital, os hospitais seguem com 100% das UTIs ocupadas e 368 pessoas estão internadas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 320 casos de infecção por coronavírus nesta segunda-feira (15). Com isso, o número de infectados saltou de 62.620 para 62.940 nas últimas 24 horas.

1.054 exames de RT-PCR seguem aguardando análise. Pelo menos 52.065 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 368 pessoas seguem internadas.

Os leitos de UTI em Rio Branco permanecem com 100% de ocupação e os leitos clínicos, com 94,2%.

TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

Diante da taxa de ocupação de leitos sobrecarregada no Sistema Único de Saúde, o Estado iniciou a transferência de pacientes para outras localidades onde há disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19.

O primeiro paciente foi transferido neste domingo (14) de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. A previsão é de que mais 13 pacientes sejam transferidos ainda nesta segunda para o município.

Outros 6 pacientes também já estão com leitos de UTI regulados pelos SUS para transferência via Força Aérea Brasileira (FAB), para a cidade de Manaus, aguardando também a chegada da aeronave.

ÓBITOS

Mais 7 notificações de óbitos foram registradas nesta segunda-feira, 15, sendo 5 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.129 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

R. N. C., de 89 anos, faleceu no seu domicílio, em Rio Branco, no dia 1º de janeiro.

Morador de Rio Branco, A. J. G. M., de 47 anos, faleceu no dia 31 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), sem data de entrada na unidade de saúde.

Morador de Porto Acre, E. T. P., de 69 anos, deu entrada no dia 23 de fevereiro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a óbito no dia 13 de março.

Morador de Cruzeiro do Sul, A. M. S., de 85 anos, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 15 de fevereiro, e faleceu no dia 14 de março.

O quinto óbito entre os homens é de M. L. P. M., de 63 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 7 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e veio a falecer neste domingo, 14 de março.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, L. L. G., de 91 anos, deu entrada Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 2 de março, vindo a falecer no dia 14 do referido mês.

M. A. B. N., de 35 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 14 de março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, vindo a falecer nesta segunda-feira, dia 15.

