Acidente captado por carro do Google revela detalhe sombrio

Motoqueiro caído em valeta chamou a atenção dos internautas. No entanto, havia algo muito mais estranho no entorno

Um acidente de moto captado por um carro do Google — responsável pelo mapeamento do serviço Street View — expôs um detalhe sombrio, que gerou diversos comentários e teorias entre internautas. O registro veio à tona recentementeme, por meio da rede social Reddit.

“Google Vs. Motocicleta”, diz a legenda da postagem, onde um vídeo com a queda de um motoqueiro foi compartilhado.

De acordo com o tabloide Daily Star, o acidente ocorreu em uma estrada não especificada ao sul do Japão. Enquanto alguns usuários se mostraram surpresos com o timing da coisa, outros repararam em um detalhe obscuro, atrás da grade que cerca o barranco ao lado da pista.

“Aquilo é uma porcaria de ESQUELETO na cerca?”, questinou um internauta, aparentemente exaltado.

Apesar da sugestão bizarra, muitos passaram a analisar com maior atenção o novo elemento adicionado à cena. No entanto, a hipótese de estarem diante de uma ossada humana foi logo descartada. A nova versão trabalhada na postagem creditava os possíveis restos mortais a alguma animal, como uma antílope, por exemplo. “O pobre provavelmente caiu daquela colina e ficou preso entre a cerca e o chão”, especulou um usuário, mais sensíbilizado com a situação. Apesar da atenção dirigida ao curto registro, o mistério permanece. Mas, ao menos, o entretenimento dos usuários das redes sociais está garantido!

