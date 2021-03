Acidente grave na BR-364 com caminhão deixa um morto e um ferido

Por volta das 23h45min desta sexta-feira (26), a guarnição de salvamento do 2° Batalhão da capital foi acionada para atendimento de acidente automobilístico com vítimas presas em ferragens em Senador Guiomard, BR 364, sentido Porto Velho, próximo à ponte do rio Iquiri.

Chegando ao local, a guarnição recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), se deparando com um caminhão de carga de milheiros de tijolos tombado que havia sofrido colisão com um carro de passeio. A rodovia ficou totalmente obstruída, não podendo nenhum veículo transitar.

Os bombeiros militares utilizaram as ferramentas hidráulicas de corte, alargadora e expansora/extensora para a realização do procedimento de desencarceramento. Realizaram atendimento à vítima presente no carro de passeio, procedendo com a imobilização e Restrição de Movimentos da Coluna Vertebral (RMC), posteriormente a mesma foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A segunda vítima que, segundo informações, estava no carro de passeio, evadiu-se do local. A terceira vítima, presente no caminhão, infelizmente, veio a óbito devido o acidente, atestado pelos profissionais do SAMU. A Polícia Civil realizou a devida perícia técnica e coleta das informações necessárias.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários