Gonzaga comemora reconhecimento do Acre como zona livre de febre aftosa

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, classificou durante sessão desta terça-feira (16) como “conquista importante” o fato do Acre integrar o grupo de sete estados como zona livre de febre aftosa sem vacinação do rebanho bovino.

“Essa conquista é um trabalho de mais de 20 anos que sem duvida é uma vitória extraordinária para o estado do Acre”, disse o parlamentar.

Gonzaga informou que o Brasil recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para o reconhecimento do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso e parte do Amazonas como regiões livres da febre aftosa.

“Antes, somente o estado de Santa Catarina tinha este reconhecimento. Daí a importância dessa conquista para o Acre. Principalmente porque a partir de agora o Acre poderá exportar carne para o exterior sem nenhuma restrição”, explica o deputado tucano.

Gonzaga, que defende o desenvolvimento do Acre através da produção, comemora a conquista e afirma que essa decisão será crucial para o Acre crescer ainda mais.

“A exportação de carnes bovina e suína do Acre para outros mercados é uma proposta que irá beneficiar não somente a indústria frigorífica, mas terá um impacto positivo na economia acreana”, disse.

