Acre pode receber vacinação em massa contra a covid-19, diz secretário de Saúde

Cameli já avisou que deverá acionar o STF para que o Acre seja inserido no grupo prioritário

O secretário de saúde do Estado, Alysson Bestene garantiu em entrevista ao ContilNet que o governo do Estado já está em tratativas avançadas com o Ministério da Saúde, comandado por Eduardo Pazuello, para que seja realizada a vacinação em massa da população.

“Existe essa possibilidade, estamos aguardando a produção das vacinas pelos laboratórios, sabemos das dificuldades pela falta de insumos, mas acreditamos que vamos receber logo mais grande quantidade de doses do imunizante”, argumentou.

Bestene contou que o governo federal tem dado sinalização sobre o envio de mais vacinas ao Estado. “Tão logo estejam prontas, vamos receber maior quantidade para vacinar toda a população”, destacou.

O governador Gladson Cameli já avisou que deverá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que o Acre seja inserido no grupo prioritário do plano de imunização do MS, em meio aos problemas de inundação, dengue, covid e crise migratória.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários