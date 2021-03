Acre pode sofrer apagão total por até 57 dias, alerta hidrelétrica Santo Antônio

Acre poderá ficar às escuras ao enfrentar um apagão da hidrelétrica de Santo Antônio, a quarta maior usina do País, com capacidade de atender até 45 milhões de pessoas, corre risco de ficar 100% desligada por até 57 dias, ainda no primeiro semestre deste ano. A hidrelétrica está localizada nas águas do Rio Madeira, em Porto Velho (RO) e é quem abastece o Acre.

A situação foi alertada ao governo federal pela própria concessionária Santo Antônio Energia, dona da usina.

Segundo o Estadão, que teve acesso a um documento de caráter confidencial levado pela empresa ao Ministério de Minas e Energia (MME), no fim de janeiro.

A concessionária afirma que o volume de água determinado para passar por suas turbinas entre fevereiro e junho pode resultar no desligamento de todas as suas 50 máquinas, por causa da redução de queda da água. A usina quer autorização do Ibama e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) a ampliação do volume de água em seu reservatório. Para isso, o nível do Rio Madeira seria ampliado acima da barragem, inundando uma área de 536 hectares de uma unidade de conservação, o Parque Nacional do Mapinguari, localizado nos Estados de Rondônia e Amazonas.

Dos 57 dias sem geração, 27 dias seriam de paralisação total e 30 dias para restabelecimento da usina, “em razão da restrição de queda mínima operativa e comprometimento das estruturas da usina, associada ao tempo para sua recomposição plena”, diz documento.

