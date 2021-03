Acre recebe mais 140 cilindros de oxigênio doados pelo Ministério da Saúde

Para dar suporte às unidades de saúde pública do Estado do Acre, mais 140 cilindros de oxigênio, fornecidos pelo Ministério da Saúde (MS) e transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB), chegaram na madrugada desta sexta-feira, 26, no território acreano.

O governador Gladson Cameli foi pessoalmente receber os equipamentos, juntamente com o superintende do MS no Acre, Éden Miranda, e a diretora administrativa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Muana Araújo.

“Com esta remessa, totalizamos 200 cilindros recebidos do Ministério da Saúde. O apoio logístico e de insumos por parte do governo federal tem sido de extrema importância para que possamos atender as necessidades da rede e garantir a assistência à população”, destacou Gladson Cameli.

Sobre o processo de distribuição dos cilindros, toda a logística de recebimento e gestão é feita pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos (Dafi), que faz parte da Diretoria Administrativa da Sesacre. A diretora expõe que atualmente tanto o contrato existente pela Sesacre quanto a disponibilização feita pelo MS e pelas doações garantem completamente o abastecimento da secretaria.

“É importante ressaltar que a intenção é que se duplique e até triplique a quantidade de oxigênio disponibilizado às unidades, para que não tenhamos nenhum tipo de desabastecimento para população acometida pela Covid e também para as outras demandas que precisem de oxigênio. Algumas unidades possuem demanda maior de entregas, e por isso passaram a ter recebimento até duas vezes por semana”, explica Muana Araújo.

