AC recebe 5,8 mil doses de vacina contra Covid-19 para imunizar idosos entre 70 e 74 anos

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), recebe no início da tarde desta quarta-feira, 10, mais 5,8 mil doses da vacina contra Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, a Coronavac. As doses fazem parte da 7ª etapa de imunização, da primeira fase de grupos prioritários.

As novas doses são para a imunização de mais 20% dos idosos de 70 a 74 anos, e mais 1,8% de trabalhadores da Saúde, sendo eles de Rio Branco (17%), Brasileia (18%), Cruzeiro do Sul (16%) e outros municípios (8%). Ainda, a reserva das segundas doses é obrigatória.

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em 19 de janeiro, sendo que até o momento o Acre recebeu 84.580 doses, contemplando 51.790 pessoas com a primeira dose, e 32.790 pessoas com a segunda dose. A diferença se dá em razão de um intervalo maior – 90 dias – no caso da vacina Oxford/AstraZeneca, permitindo ao Ministério da Saúde o envio posterior. Os dados apurados são consolidados do dia 5 de março.

Foram distribuídas, até o dia 3 de março, 51.589 vacinas para primeira dose e 14.443 para a segunda, considerando que mais de 11 mil doses destinadas à população indígena ainda não foram solicitadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena. Ainda, a reserva das segundas doses das etapas 5 e 6 estão sob a guarda do Estado.

A chefe do Setor de Imunização da Sesacre, Renata Quiles, explica o andamento da operação: “Agora temos mais possibilidade de dar celeridade ao processo, pois o público é mais dinâmico e permite distribuir as vacinas para as unidades. E cada município irá referenciar quais são as unidades a realizar o procedimento”.