Acre registra sete mortes e 485 novos casos de infecção por coronavírus nesta sexta

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou 485 casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira (26), sendo 281 casos confirmados por exames de RT-PCR e 204 por testes rápidos. Com os novos casos, o número de infectados no estado saltou de 67.292 para 67.777.

Até o momento, o Acre registra 179.886 notificações de contaminação pela doença, sendo que 111.190 casos foram descartados e 919 exames de RT-PCR seguem aguardando análises laboratoriais. Pelo menos 53.508 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 352 pessoas seguem internadas.

Com a taxa de ocupação de leitos ainda sobrecarregada no SUS, o Estado segue trabalhando, com apoio do governo federal, com a transferência de pacientes para outras localidades onde há disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19.

Mais sete notificações de óbitos foram registradas nesta sexta-feira, sendo dois do sexo masculino e cinco do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.224 em todo o estado.

