Acre segue como um dos estados com o pior índice de vacinação contra Covid-19

O Acre segue entre os seis estados com o pior índice de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, segundo ranque de consórcio de veículos de imprensa. Até o momento, apenas 4,52% da população tomaram a primeira dose de um dos dois imunizantes aplicados no estado.

O total de acreanos vacinados com a primeira dosagem é de mais de 41 mil. Já o de imunizados com as duas aplicações é de 11 mil.

No percentual de habitantes vacinados com a primeira dose, o Acre fica na frente apenas do Pará (3,72%), Rondônia (3,93%), Mato Grosso (4,04%), Tocantins (4,10%) e Maranhão (4,20%).

