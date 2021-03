Acre tem cinco mortes e 171 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim sobre o coronavírus, divulgado neste domingo (21) pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o estado registrou 171 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas, subindo o número total de infectados de 65.275 para 65.446. Também foram registradas cinco mortes neste domingo, sendo 4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.181 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 175.395 notificações de contaminação pela doença, sendo que 108.347 casos foram descartados e 1.602 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 52.734 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 387 pessoas seguem internadas.

O boletim informou também que o Estado segue trabalhando, com apoio do governo federal, com a transferência de pacientes para outras localidades onde há disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19.

