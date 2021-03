Acreano que perdeu a mãe quando criança celebra 35 anos como cabeleireiro

Conhecido em todo o Acre como o “Dragão das duas artes”, o treinador de futebol Ely Roberto Ferreira dos Santos completa 58 anos nesta quinta-feira (17) e, ao mesmo tempo que faz aniversário, também celebra 35 anos desde que escolheu a sua primeira profissão, a de cabeleireiro.

Tudo começou quando ele saiu do Acre, com apenas uma mochila nas costas e sem perspectiva, para o Rio de Janeiro, em 1986, para conhecer o túmulo da mãe – sua maior vontade naquela época -, que havia falecido vítima de um câncer quando ele tinha apenas 7 anos de idade.

A viagem deu um novo rumo à sua vida. Lá no estado carioca, Ely reencontrou o seu amigo Jayme Rodrigues, outro cabeleireiro profissional, com habilidades incríveis e formações diversas nos Estados Unidos (EUA). O parceiro foi quem lhe apresentou a arte do cuidado com os cabelos.

“Eu tinha ido ao Rio de Janeiro visitar o túmulo da minha mãe. Quando cheguei lá, revi o Jayme, que havia montado um salão de beleza há pouco tempo. Recebi a oportunidade de trabalhar e aprender com ele a profissão. Anos depois voltei para o Acre, já habilitado, para seguir com minha profissão por aqui”, disse à reportagem do ContilNet.

“Hoje, completando 35 anos como cabeleireiro, me sinto extremante grato por poder contribuir com o bem estar das pessoas, também cuidando da autoestima, deixando o mundo um lugar melhor para se viver”, continuou.

Roberto não carrega o codinome “Dragão de duas cabeças” à toa. É também por se destacar no futebol como jogador e, atualmente como treinador de crianças de 8 a 13 anos, em uma escolinha no bairro Universitário, criada por ele com o nome “Boa Base”, que ele brilha. Na segunda profissão, diz que se sente muito satisfeito e esperançoso, com muitos sonhos a serem atendidos.

“Me realizo diariamente sendo cabeleireiro, atuando na minha profissão, além de ser um homem muito feliz sendo treinador de crianças e amante do futebol. Meu sonho é ver essas pequenos brilhando naquilo que gostam, indo para times grande, ganhando destaque”, enfatizou.

Ely é responsável pela formação de 40 crianças no futebol e de pelo menos 500 profissionais em todo o Estado no ramo da beleza, que já atuam em seus estabelecimentos.

“Cheguei aos 58 anos me dando conta de que contribuo muito nas minhas duas vocações. Agradeço de coração a todos que me incentivam nesse caminho e ajudam os que formo diariamente, em especial, o senador Sérgio Petecão, que tem sido luz nesse caminho”, finalizou o acreano.

